Liverpool-Inter, la carica di Bastoni | “Niente paura, abbiamo fiducia”

Alessandro Bastoni crede nella rimonta, come sottolineato in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Inter

L’Inter ha mandato un segnale di ripresa con la vittoria travolgente in campionato per 5-0 contro la Salernitana. Domani, però, la squadra di Simone Inzaghi è attesa ad Anfield per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Liverpool.

La rimonta appare molto complicata per i nerazzurri dopo lo 0-2 dell’andata. L’Inter, però, ha dimostrato di poter giocare ad armi pari contro la squadra di Jurgen Klopp e proverà l’impresa come ha anche sottolineato Alessandro Bastoni in conferenza stampa alla vigilia: “Dell’andata cambierei il risultato che non rispecchia ciò che si è visto in campo”. Il difensore campione d’Europa, perno del reparto difensivo nerazzurro, ha proseguito dando la carica ai suoi.

Liverpool-Inter, Bastoni crede nella rimonta: “C’è fiducia”

“Non sarà facile riprendere la partita, ma abbiamo rivisto gli errori commessi, per questo c’è fiducia– ha proseguito Bastoni. Se si ha paura di giocare queste partite, meglio cambiare mestiere. Servirà un grande spirito di gruppo, loro sono molto forti in ogni reparto e quindi bisognerà fare una partita da squadra per cercare di limitarli”.

Sull’ipotetica crisi dell’Inter prima della vittoria in campionato, Bastoni ha risposto: “In realtà non siamo mai stati in crisi, abbiamo attraversato solo un periodo no. La paternità è una emozione completamente diversa da quelle che si possono provare in un campo di calcio. Certo, avere una famiglia che ti dà tranquillità rende tutto più facile anche sul terreno di gioco”