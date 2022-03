Calciomercato, svolta Barcellona | Xavi lo ha convinto

Svolta in arrivo a Barcellona, che cambia le strategia di mercato del club. Tutto merito dell’allenatore Xavi

Arriva la svolta in casa Barcellona, con gli scenari di mercato che potrebbero completamente capovolgersi. Le ultime in arrivo dalla Spagna parlano infatti di un’apertura al rinnovo da parte di Ousmane Dembele al club blaugrana.

Negli ultimi mesi si erano registrate frizioni tra le parti, con la proposta di rinnovo da parte della squadra blaugrana rifiutata dal calciatore che, è il caso di ricordare, ha un contratto in scadenza a giugno del 2022. Non è un caso se il francesino è stato in più circostanze fischiato nelle ultime uscite stagionali. Il suo agente Moussa Sissoko e il Barça non trattano ormai da dicembre, ma ora pare che possa arrivare la svolta con il calciatore che non avrebbe escluso di poter continuare con i catalani se dovesse arrivare un’intesa tra le parti. Uno scenario che cambia le strategie e gli obiettivi di numerosi top club europei, che fiutavano l’affare a zero. Tra questi anche, in Serie A, la Juventus. I bianconeri rischiano di vedere sfumare un possibile colpo grosso per l’estate.

Barcellona, svolta Dembele grazie a Xavi e Aubameyang: Juve beffata

A far cambiare idea al francese Xavi Hernandez, del cui arrivo l’esterno sarebbe molto contento. Con il tecnico sta ritrovando smalto, al punto che nelle ultime 3 partite di campionato si è distinto con 1 gol e 3 assist. Altro contributo fondamentale nella chiave di svolta nella trattativa per il rinnovo di Dembele sarebbe stato dato da Pierre Emerick Aubameyang, arrivato al Barcellona a gennaio. I due hanno condiviso insieme l’avventura al Borussia Dortmund e sono grandi amici. Anche questo, pare, potrebbe avere un peso determinante nella scelta del classe 1997 sul suo futuro. Mancano ancora diversi mesi alla fine di giugno e tutto può ancora succedere fin quando non arriverà la firma sul contratto, ma intanto sembra sia in arrivo la pace tra il calciatore e il club dopo mesi burrascosi. Una notizia non positiva per la Juventus, che sperava di poter accaparrarsi il talento francese a costo zero.