Niente Juventus-Villarreal | Ora è UFFICIALE: stagione finita

Stagione finita per un big che salterà ovviamente anche Juventus-Villareal: il comunicato ufficiale del club

La Juventus si prepara al ritorno degli ottavi di Champions League contro il Villareal e dovrà fare a meno di Weston McKennie.

Il centrocampista texano ha riportato una frattura al piede che lo costringerà a stare lontano dal campo fino al termine della stagione. La sua annata termina in anticipo, un’assenza che peserà da qui a fine stagione per Massimiliano Allegri. Se la Juventus dovrà fare a meno dell’americano, non se la passa meglio il Villareal.

Nell’ultima gara di Liga tra Osasuna e Villareal, Unai Emery ha perso uno dei suoi perni, Alberto Moreno. Lo spagnolo ha lasciato il campo in lacrime per un problema al ginocchio che ha subito fatto temere il peggio. Il Villarreal oggi con un comunicato ufficiale ha confermato la gravità dell’infortunio di Alberto Moreno.

Stagione finita per Alberto Moreno: il comunicato del Villareal

“Dopo gli accertamenti medici effettuati, è stato confermato che Alberto Moreno soffre di una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore andaluso si è infortunato durante l’ultima partita di Liga contro l’Osasuna a El Sadar, giocata sabato scorso. Il giocatore sarà sottoposto a intervento nei prossimi giorni dal dottor Ramón Cugat. Il Villarreal CF manda tanti incoraggiamenti e un grande abbraccio ad Alberto Moreno, augurandogli una pronta e sana guarigione”.

Alberto Moreno si è espresso con un messaggio su Twitter: “Una volta effettuati i test, viene confermata la peggiore notizia possibile. Ho un legamento crociato rotto e starò fuori dal campo per un po’. Ora è il momento di alzarsi e andare avanti con positività e sempre con il sorriso. Grazie per i messaggi”. Il ‘Sottomarino giallo’ dovrà fare a meno di uno dei suoi perni non solo contro la Juventus ma per tutto il proseguo della stagione.