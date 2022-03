La Juventus ha messo il mirino su Andrej Kramaric, centravanti croato in scadenza di contratto: le ultime notizie di calciomercato sulla Vecchia Signora

La Juventus di Massimiliano Allegri, nonostante un gioco non particolarmente spettacolare, si è imposta anche nella giornata di ieri in casa contro lo Spezia di Thiago Motta.

I bianconeri, ormai dalla fine del mese di novembre, stanno accumulando vittorie su vittorie intervallate da qualche pareggio, ma in ogni caso un ruolino di marcia invidiabile che certifica la bontà del lavoro di Allegri e l’importanza di aver messo nel motore, nell’ultima sessione invernale di calciomercato, un giocatore del calibro di Dusan Vlahovic, arrivato dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Insomma, un’ottima Vecchia Signora che sta cercando in tutti i modi, nonostante le smentite, di rientrare nella corsa per lo scudetto e intanto sta blindando la qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League.

Restano però alcuni problemi all’interno dell’organico bianconero, soprattutto sono molti i dubbi nel reparto offensivo. Alvaro Morata, ieri a segno, per restare dovrebbe essere riscattato dalla Juventus versando una cifra di circa 20 milioni di euro all’Atletico Madrid. Moise Kean sta deludendo e non sta trovando molto spazio e Paulo Dybala, spesso ai box per infortunio, è ancora in scadenza di contratto al termine della stagione. In quest’ottica, la Juventus potrebbe pensare ad un nuovo bomber, magari proprio a parametro zero.

Calciomercato Juventus, nuovo bomber a zero

Attenzione, proprio per questa serie di motivi, al profilo di Andrej Kramaric. Il centravanti croato di proprietà dell’Hoffenheim ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 18 milioni di euro, ma al termine della stagione, salvo sorprese, si libererà a zero dalla società tedesca. Le big di Serie A stanno monitorando la situazione legata al futuro di Kramaric con la Juventus che potrebbe piazzare l’affondo decisivo per regalare ad Allegri, in vista della prossima stagione, un vice Vlahovic.