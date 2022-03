Vlahovic ora fa discutere, Allegri nel mirino: “Non può accadere”

Massimiliano Allegri vuole continuare a mettere pressione alle prime tre della classe, ma è arrivata l’ennesima critica all’allenatore bianconero

Un gol di Morata ha regalato altri tre punti d’oro alla Juventus che si avvicina sempre di più a Napoli, Milan e Inter.

Una prestazione dai due volti per la compagine bianconera, che ha sprecato tanto nel primo tempo per poi subire l’avanzata offensiva dello Spezia che non ha trovato la via del gol. Così ancora una volta Allegri è stato criticato per il suo modo di agire dall’editoriale su Repubblica del giornalista Paolo Condò: “Ieri Vlahovic non ha mai tirato in porta, e questo non può accadere”. L’attaccante serbo, arrivato a gennaio, è stata la ciliegina sulla torta della compagine bianconera visto che si è ambientato alla grande con i due gol all’esordio, anche in Champions League.

Juventus, Vlahovic è l’arma in più di Allegri

I gol di Dusan Vlahovic saranno così decisivi da qui al termine del campionato. L’obiettivo della Juventus è quello di tornare protagonista in Serie A con il sogno Champions League. Dopo un avvio da dimenticare, la sessione invernale di calciomercato ha regalato un colpo da urlo in attacco con il sacrificio della società torinese. E così il centravanti serbo dovrà essere servito a dovere per collezionare altre vittorie fondamentali in vista della qualificazione alla prossima Champions. Lo stesso attaccante bianconero va servito più in profondità per lavorare di fronte alla porta avversaria.