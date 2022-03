Lo United tracolla nel derby: nubi sull’assenza di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo non ha giocato il derby perso 4-1 dallo United. L’assenza in tribuna di Cr7 alimenta i dubbi sul futuro

Il Manchester United ha subito un pesante poker nel derby con il City. Il grande assente del match è stato Cristiano Ronaldo, alle prese con un problema all’anca. L’asso portoghese non si è seduto neanche in tribuna, alimentando le nubi sul suo futuro.

Continua a far discutere la seconda avventura di Cristiano Ronaldo allo United. Non sono mancati i gol – 15 in 30 presenze tra campionato e coppe – ma a mancare sembra essere l’intesa con l’allenatore Rangnick. Il tecnico tedesco, subentrato a Solskjaer, lo ha escluso in più occasioni, facendolo partire dalla panchina oppure sostituendolo prima del novantesimo.

Una situazione difficile per Cristiano Ronaldo, abituato a giocare sempre, nonostante i suoi 37 anni. La mancata presenza all’Etihad Stadium ha fatto molto rumore, anche tra i compagni di squadra, rimasti – secondo Actu Foot – sorpresi dalla sua assenza in tribuna. La leadership del portoghese sarebbe stata determinante anche fuori dal campo, considerando l’esperienza ed il carisma del fuoriclasse ex Real Madrid e Juventus.

Cristiano Ronaldo sarebbe volato in Portogallo non appena avrebbe appreso di non essere tra i convocati per il derby di Manchester. I problemi all’anca lo stanno turbando, ma l’impressione è quella che l’ex Juventus sia infastidito dall’andamento della sua stagione al Manchester United.

Le big europee sono avvisate. I malumori potrebbero indurre Cristiano Ronaldo a cambiare casacca nella prossima sessione di mercato.