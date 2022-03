Calciomercato Juventus, non solo Zaniolo | Pronto il piano B

Zaniolo non è l’unico profilo tenuto in considerazione dalla Juventus per la trequarti: il club bianconero ha un piano B in vista dell’estate

La suggestione scudetto in casa Juventus è viva. Allegri cerca si smorzare, ma tutto l’ambiente ci crede davvero dopo le frenate delle rivali in testa nelle ultime giornate. Questa stagione ha ancora tanto da dire, ma la dirigenza torinese è già al lavoro in vista del prossimo calciomercato estivo.

Tra le altre cose, c’è la volontà di potenziare la trequarti. Sappiamo come nella lista dei desideri bianconera spicchi il nome di Nicolò Zaniolo, il cui rinnovo con la Roma (contratto in scadenza giugno 2024) è in stand-by. L’attaccante giallorosso piace parecchio da tempo alla ‘Vecchia Signora’, che lo osserva attentamente nella sfida con l’Atalanta ora in corso. Il classe ’99, però, non è l’unico profilo che la Juve tiene d’occhio in questa sfida all’Olimpico.

Calciomercato Juventus, scelta l’alternativa a Zaniolo

Il club di Agnelli segue anche Mario Pasalic nella rosa dei bergamaschi. Il croato ha dimostrato di avere qualità importanti sotto la guida di Gasperini e rappresenterebbe l’opzione ideale come piano B. Sarebbe, poi, un colpo più economico: la sua valutazione si attesta sui 30 milioni di euro, mentre il prezzo di Zaniolo gira intorno ai 50 milioni. Per cui il gioiello dei capitolini è la prima scelta, Pasalic sembra essere la principale alternativa.