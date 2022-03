Inter, la nuova proprietà del Chelsea spaventa: vogliono il big

La proprietà del Chelsea a breve potrebbe cambiare e il primo acquisto potrebbe arrivare dall’Inter: vorrebbero il big nerazzurro

Succede l’impensabile in casa Chelsea, con Roman Abramovich, presidente dei ‘Blues’, che dopo le sanzioni alla Russia per l’invasione dell’Ucraina, si trova costretto a mettere in vendita il club londinese.

In cerca di nuovi acquirenti, la società inglese potrebbe passare in mano turca. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘The Guardian’, l’imprenditore Muhsin Bayrak avrebbe formulato una prima offerta per acquistare il Chelsea. In caso di passaggio nelle mani turche il primo colpo della nuova proprietà potrebbe arrivare dall’Inter.

Inter, la nuova proprietà del Chelsea spaventa: mirino su Calhanoglu

Il calciomercato estivo potrebbe vedere l’Inter lasciar partire qualche big per questioni di bilancio. A mettere il mirino in casa nerazzurra potrebbe essere la nuova proprietà del Chelsea. Il club inglese infatti potrebbe passare nelle mani di un imprenditore turco, che come primo obiettivo per rinforzare il centrocampo potrebbe puntare ad Hakan Calhanoglu. Il centrocampista interista è uno dei top player della Nazionale turca, e potrebbe essere anche un rinforzo importante per la zona centrale del campo dei ‘Blues’. Un colpo significativo per dare inizio a una nuova era.