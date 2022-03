Calciomercato, lascia di nuovo la Juventus: raggiunge Higuain

Un calciatore di proprietà della Juventus lascerà nuovamente il club bianconero durante il prossimo calciomercato estivo: vola da Higuain

In casa Juventus, tra una partita e l’altra, si riflette ampiamente sul calciomercato. La dirigenza è già al lavoro sul fronte entrate e, in questo senso, il nome più caldo ad oggi è sicuramente quello di Zaniolo. L’attaccante della Roma, inoltre, non sarebbe l’unico nome in lizza: la ‘Vecchia Signora’, infatti, avrebbe individuato in Pasalic l’alternativa idonea al gioiello dei capitolini.

Cherubini, dal canto suo, si occupa anche della questione uscite. A gennaio hanno abbandonato la nave Bentancur e Kulusevski, partiti entrambi in direzione Tottenham. L’ultimo giorno della sessione ha fatto le valigie pure Aaron Ramsey, sbarcato ai Glasgow Rangers in prestito secco fino a giugno.

Calciomercato Juventus, Ramsey raggiunge Higuain

Ma l’avventura del gallese in Scozia si sta rivelando al pari o quasi di quella a Torino. Il tecnico non è convinto del suo apporto ed è stato coinvolto pochissimo finora. Il centrocampista ha giocato meno di 100 minuti con la sua nuova squadra, tant’è che già si parla di mancata conferma. Probabile un momentaneo ritorno alla Juventus in estate, per poi intraprendere un’altra strada. A tal proposito una soluzione potrebbe essere l’Inter Miami di Beckham (presidente) e Higuain. Dunque Ramsey potrebbe raggiungere il suo ex compagno alla Juve in MLS.