Lautaro segna ma i social non perdonano: reazioni clamorose!

L’Inter si trova avanti all’intervallo del match contro la Salernitana grazie al ritorno al gol di Lautaro Martinez: la reazione dei social

425 minuti senza segnare, un’eternità per l’Inter campione d’Italia in piena corsa scudetto. La partita di oggi poteva essere la soluzione a tutti i problemi o il continuo di un incubo di risultati non positivi.

A rispondere presente in un appuntamento più importante del previsto è proprio Lautaro Martinez, il bomber argentino in astinenza proprio dalla partita di andata contro la squadra campana. Dopo una traversa colpita nei primi minuti, al minuto 22′ il ‘Toro’ imbeccato da un assist al bacio di Barella, riesce a sbloccarsi e a segnare il gol dell’1-0. Esultanza rabbiosa alla bandiera e abbraccio a Simone Inzaghi, che lo ha sempre sostenuto. A cinque minuti dall’intervallo ancora Lautaro Martinez, questa volta con il sinistro, sfrutta il secondo assist di Barella e segna la doppietta personale che porta i nerazzurri sul 2-0. Sui social i tifosi si scatenano.

Inter-Salernitana, Lautaro torna al gol: ma non tutti esultano

Torna al gol Lautaro Martinez dopo 720 minuti senza gol, ovvero nove partite, il ‘Toro’ segna una doppietta contro la Salernitana che allontana i guai anche per l’Inter. Sui social però c’è chi esulta e chi no.

Seeeeee lautaro eccolo il toro eccolo il toro, dove siete tutti dove siete tutti?! pic.twitter.com/APzikM6kwL — Goddy (@goddy1908) March 4, 2022

Alcuni tifosi infatti continuano a sostenere l’argentino ed esultano per il suo ritorno al gol, e si chiedono dove siano coloro che lo criticano. Nel frattempo però c’è anche chi continua a non essere contento del rendimento di Lautaro, ritenendolo addirittura un peso per la squadra.

Gli errori tecnici di Lautaro a 25 anni sono irreversibili. Non puoi affinare la tecnica o il tiro a quest’età. Giocatore che galleggerà nella mediocrità e ci sorbiremo per anni. — Nackhandanovicofono (@NackaSkoglund89) March 4, 2022

Dunque dovrà fare ancora di più il bomber argentino per tornare a convincere anche quei tifosi che in questa stagione hanno un po’ perso fiducia nelle sue potenzialità e qualità.