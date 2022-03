Inter-Salernitana 5-0, Lautaro e Dzeko show | Tabellino e classifica

Scaccia via i brutti pensieri l’Inter e travolge la Salernitana nell’anticipo della 28esima giornata: Lautaro Martinez show con la tripletta

L‘Inter risponde da grande squadra dopo i tanti problemi degli ultimi tempi nel trovare gol e vittorie. Dopo un digiuno infinito durato 425 minuti, a sbloccare finalmente il tabellino dei marcatori nerazzurri è il più atteso Lautaro Martinez, che si concede il lusso di una tripletta scaccia critiche.

Dopo pochi minuti dall’inizio della partita l’argentino fa subito capire come andranno le cose colpendo in pieno la traversa. Poi al minuto 22′ il ‘Toro’ grazie allo splendido assist di Barella si ritrova contro Sepe e lo fulmina per il gol dell’1-0. Raddoppio che arriva a cinque minuti dal termine della prima frazione, sempre grazie all’assist di Barella che mette ancora Lautaro Martinez di nuovo di fronte a Sepe per segnare il gol del 2-0. Nella ripresa la musica è la stessa, ma questa volta l’assist lo fa Edin Dzeko, per il ‘Toro’ che sigla la tripletta. Dopo l’argentino a scatenarsi è il ‘Cigno di Sarajevo’, che prima su assist di Gosens, poi su quello di Dumfries, segna la propria doppietta personale che porta l’Inter sul 5-0. Vittoria importante e convincente che spaventa Napoli e Milan che si sfideranno domenica sera per la vetta della classifica.

Inter-Salernitana 5-0, Lautaro e Dzeko implacabili: il tabellino e la classifica

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij (62′ Ranocchia), Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic (71′ Gagliardini), Calhanoglu (62′ Vidal), Darmian (62′ Gosens); Lautaro Martinez, Dzeko (75′ Correa). All. S. Inzaghi

SALERNITANA (4-4-2): Sepe; Mazzocchi (72′ Obi), Dragusin, Fazio, Ranieri; Kastanos, Coulibaly, Ederson (71′ Radovanovic), Verdi (60′ Zortea); Mousset (60′ Perotti), Djuric. All. Nicola

Arbitro: Livio Marinelli

Ammoniti:7′ Darmian, 12′ Mousset, 44′ de Vrij,

Marcatori: 22′, 40′, 56′ L.Martinez, 64′, 69′ Dzeko

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 58, Napoli e Milan 57 punti; Juventus 50; Atalanta* 47; Roma 44; Lazio 43; Fiorentina* 42; Verona 40; Sassuolo 36; Torino* 33; Bologna* 32; Empoli 31; Udinese**, Sampdoria e Spezia 26; Cagliari 25; Venezia* 22; Genoa 17; Salernitana** 15.

* una partita in meno

** due partite in meno