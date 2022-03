“Inquietante”, il duro attacco all’Inter di Inzaghi: che stoccata

L’Inter non riesce più a vincere. Ancora un pari per i nerazzurri, fermati sullo 0-0 dal Milan in Coppa Italia: attacco a Simone Inzaghi

Da protagonista in Serie A e in Champions League, non è un buon momento per l’Inter targata Simone Inzaghi.

Una sfida nella sfida per l’Inter, ancora in corsa per le tre competizioni. La compagine nerazzurra, però, non sta attraversando un ottimo momento di forma. Ancora un pari nella semifinale d’andata di Coppa Italia per gli uomini di Inzaghi, che non vanno oltre lo 0-0 contro i rossoneri.

Così il giornalista Fabio Ravezzani ha espresso il suo punto di vista sulla compagine nerazzurra con un tweet riassuntivo: “Inter stanca e questo preoccupa. La differenza di rendimento rispetto all’ultimo derby è inquietante. Serve trovare subito smalto, altrimenti per lo scudetto si farà dura. Inspiegabile l’abulia di Barella, Lautaro ormai è un caso”.

Inter, la corsa Scudetto e il sogno Champions

L’Inter scenderà in campo venerdì sera contro la Salernitana per ritornare alla vittoria dopo lo 0-0 contro il Genoa. Il gol manca ormai da troppo tempo, poi sarà tempo di Champions League con il ritorno contro il Liverpool. La qualificazione al prossimo turno resta un miraggio, ma il sogno nel cassetto sarebbe quello di ribaltare il risultato dell’andata a favore dei Reds. I campani cercheranno di rendere difficile la vita ai nerazzurri visto che hanno bisogno di punti in ottica salvezza. Una sfida importante che non va presa sotto gamba per la compagine guidata da Simone Inzaghi.