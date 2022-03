Calciomercato Juventus, prova a beffare il Milan: scambio top

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per allestire una rosa super competitiva: assalto all’obiettivo del Milan

La compagine bianconera è sempre molto attiva in ottica futura per arrivare a giocatori di livello assoluto: così si proverà il sorpasso al Milan per il top player.

Milan e Juventus continuano a lavorare sul fronte calciomercato per allestire una rosa super competitiva. Nel mirino dei rossoneri c’è il centrocampista portoghese del Lille, Renato Sanches, tornato protagonista in Francia dopo un periodo di forma pessima. Così il club bianconero potrebbe inserirsi nella corsa del lusitano, ex Bayern Monaco, pensando anche al cartellino di Adrien Rabiot, che tornerebbe così in Francia. La valutazione del giocatore portoghese si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, duello per Renato Sanches

Una sfida totale tra i due club italiani, pronti a puntellare il rispettivo centrocampo. Renato Sanches è uno degli obiettivi di mercato delle big: il portoghese si è ritrovato dopo un periodo di scarsa continuità essendo protagonista in Francia con la maglia del Lille. Un giocatore totale capace di occupare diverse posizioni dal centrocampo in su. In questa stagione ha totalizzato 16 presenze condite da un gol e da tre assist vincenti ai propri compagni. Il Milan ha provato a lungo ad acquistarlo in vista della prossima stagione, ma la Juventus potrebbe pensare a lui dopo il colpo Zakaria: l’idea sarebbe di inserire anche Rabiot nella trattativa, ma c’è l’ostacolo ingaggio.