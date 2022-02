Joao Felix torna a decidere anche in Champions e adesso la big lo punta per giugno: si spegne il sogno per Inter e Juventus

Dopo stagioni complicate, soprattutto a causa degli infortuni, Joao Felix sta provando a tornare ai suoi livelli. Il suo talento è cristallino e indiscutibile ma spesso il ‘Cholo’ Simeone non ha avuto sempre un’ottima considerazione di lui.

Il portoghese si è portato dietro il macigno di essere stato pagato 127 milioni dall’Atletico Madrid che lo prelevò dal Benfica nell’estate del 2019. Il giovane classe ’99 spesso non è riuscito ad esprimersi al meglio delle sue possibilità ma adesso sta ritrovando la condizione e nell’ultima gara di Champions League ha lasciato il segno, sbloccando il big match contro il Manchester United. Nonostante il contratto fino a giugno 2026, Joao Felix potrebbe decidere di cambiare aria a fine stagione per provare una nuova sfida e magari anche un nuovo campionato.

Il Bayern Monaco punta Joao Felix e beffa Inter e Juve

Certamente il valore del portoghese è calato rispetto all’investimento fatto dall’Atletico Madrid tre anni fa ma i colchineros chiederebbero almeno 60-70 milioni di euro per sacrificarlo. Inter e Juventus sono stati i due club italiani che hanno più spinto per Joao Felix ma senza mai spingere sull’acceleratore in quanto il costo del cartellino ma soprattutto l’ingaggio del giocatore hanno frenato le loro ambizioni.

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, il club candidato a ottenere Joao Felix nella prossima stagione è il Bayern Monaco. La squadra tedesca considera il portoghese il profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo. L’obiettivo è quello di ringiovanirlo, vista l’età non più giovanissima di Lewandowski e Muller. I bavaresi sarebbero disposti ad assecondare la richiesta dell’Atletico e mettere in secondo piano anche altri obiettivi per arrivare al talento portoghese.