Un top club scende in campo per Zaniolo, la proposta può stuzzicare la Roma e mettere nei guai la Juventus

La Juventus ha dato un segnale con il mercato di gennaio, mettendo a segno i colpi Vlahovic e Zakaria. La volontà dei bianconeri è di tornare protagonisti a tutti i livelli nel prossimo futuro e in estate la dirigenza proseguirà lungo la strada tracciata.

Nella prossima sessione di mercato, numerosi i colpi importanti che Cherubini e Arrivabene stanno preparando. Nel mirino, in particolare, c’è Nicolò Zaniolo, un talento da tempo sotto osservazione da parte dei bianconeri e che a giugno può rappresentare pista caldissima. Il giocatore vive un momento particolare alla Roma, è riuscito a rialzarsi dopo i due gravi infortuni e ha mostrato nuovamente le sue doti, anche se fatica a trovare continuità. Quella continuità che a Torino sono sicuri che riuscirebbero a fargli trovare. Del resto, da un po’ in Piemonte è stata sposata la linea verde e italiana. Il contratto del classe 1999 con i giallorossi è in scadenza nel 2024, ma al momento il suo rinnovo non appare una priorità. Dopo le polemiche delle scorse settimane, relative alle dichiarazioni di Tiago Pinto secondo cui la sua permanenza in giallorosso non andrebbe data per scontata, degli spiragli per la Juventus sembrerebbero esserci. Si tratterebbe di un giocatore ideale per aumentare la qualità sulla trequarti e con possibilità di inserirsi adeguatamente nel tridente offensivo, magari insieme a Vlahovic e Chiesa. Juventus che però deve guardarsi da inserimenti altrui: verso la Capitale sarebbe in arrivo una proposta in grado di mutare tutti gli scenari.

Calciomercato Roma, l’Arsenal si fa avanti per Zaniolo e mette Xhaka sul tavolo

Che il nome di Zaniolo piaccia molto in Premier League non è un mistero. Occhio all’Arsenal, che potrebbe mettere sul piatto Granit Xhaka, vecchio pallino dei giallorossi e di Mourinho. La proposta consisterebbe nel cartellino del centrocampista svizzero più una parte cash di 18 milioni di euro. Tra i primi obiettivi della Roma, c’è quello di rinforzare il centrocampo e un’offerta simile potrebbe risultare gradita, qualora si capisse di non voler più puntare su Zaniolo. Oltretutto, si eviterebbe di rinforzare una rivale diretta.