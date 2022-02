Europa League: amarezza Lazio, l’Atalanta di Gasperini sogna

Atalanta avanti, Lazio fuori: è quanto viene fuori dalla giornata odierna di Europa League per le due italiane prima della sfida tra Barcellona e Napoli al ‘Maradona’

Giornata dai due volti per le squadre italiane impegnate in Europa League: la Lazio cade in casa contro il Porto, senza riuscire a rimontare il ko dell’andata. Grande vittoria in terra ellenica invece per l’Atalanta che supera l’Olympiakos.

Vittoria netta e meritata quella dell’Atalanta sul campo dell’Olympiakos. Tre i gol rifilati dalla formazione nerazzurra a quella ellenica. Marcature aperte al 40′ da Maehle dopo un buon primo tempo giocato dalla squadra di Gasperini. Bella l’imbucata di De Roon per il danese che si libera di Lala prima di bettare Vaclik con l’esterno, complice una clamorosa dormita della retroguardia di casa.

Il raddoppio arriva al 22′ della ripresa: a realizzare il secondo gol della serata è Malinovskyi, a segno con un bellissimo mancino dopo una combinazione letale tra Koopmeiners e Boga. Al 70′ il tris: ancora Malinovskyi in gol con un tiro praticamente da fermo finito sotto la traversa. Una prestazione sontuosa della Dea che strappa il biglietto d’accesso agli ottavi di finale di Europa League.

Europa League, i risultati di Atalanta e Lazio

Non basta la voglia alla Lazio di Maurizio Sarri, che paga a caro prezzo il risultato maturato all’andata, quando i lusitani avevano vinto col risultato di 2-1. Ai biancocelesti non è bastato il 2-2 dell’Olimpico. Un risultato che costa l’eliminazione dalla manifestazione europea alla formazione capitolina.

Eppure la squadra di Sarri era partita bene: dopo 20′ Lazio in vantaggio, dopo un grande recupero di palla da parte di Milinkovic Savic, con immediata verticalizzazione per Immobile il quale, dopo una corsa di quaranta metri, batte Diogo Costa sul primo palo. Gli ospiti rispondono dal dischetto: rigore concesso per un fallo di Milinkovic Savic su Taremi. Quest’ultimo non sbaglia dagli undici metri.

Nella ripresa il Porto passa in vantaggio: al 70′ Taremi pesca in area di rigore Uribe che si libera di Luiz Felipe e Patric prima di battare Strakosha. Non basta il gol del pari di Cataldi in pieno recupero: la Lazio è fuori dall’Europa League.