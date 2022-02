Triangolo a centrocampo, Juve e Napoli: pronto il colpo

Intreccio internazionale, Juventus e Napoli programmano il colpo: si scalda l’asse di mercato con il Barcellona

Il prossimo turno di Serie A potrebbe portare novità importanti nelle parti alta della classifica. Una doppia trasferta insidiosa per Juventus e Napoli, che sfideranno rispettivamente Empoli e Lazio con l’intenzione di rimanere aggrappate al vertice. Dal campo al calciomercato, bianconeri e azzurri potrebbero intrecciare i propri interessi nella sessione estiva a partire dal prossimo giugno. L’idea delle big italiane è quello di rinforzare pesantemente il centrocampo.

Dopo l’arrivo a gennaio di Zakaria, il prossimo colpo bianconero potrebbe arrivare direttamente dalla Spagna. Occhi in casa Barcellona dove un nome che da tempo affolla i pensieri della dirigenza juventina resta in cima alla lista del ds Cherubini. Si tratta di Frenkie de Jong, da tempo uno dei sogni di mercato per la ‘Vecchia Signora’ e valutato non meno di 50 milioni di euro.

Napoli, Zielinski al Barcellona: l’erede arriva dalla Juve

L’olandese non sta brillando e le sua partenza verso Torino è tutt’altro che da escludere. L’addio di Frenkie de Jong al Barcellona può spingere il club di Joan Laporta a cercare un sostituto, direttamente in Serie A. I catalani seguono con interesse Piotr Zielinski, in scadenza nel giugno 2024 e che a 27 anni può fare il grande salto approdando alla corte di Xavi. Il polacco ha una valutazione di circa 40-45 milioni di euro.

Per rimpiazzare l’ex Empoli, il Napoli potrebbe rivolgersi proprio alla Juventus, chiudendo un clamoroso triangolo di mercato. A Spalletti piace Nicolò Rovella, valutato 25 milioni e che dopo il prestito al Genoa è destinato a vestirsi di bianconero. Gli azzurri potrebbero quindi approfittare dell’esoso colpo de Jong per strappare Rovella alla società bianconera.

Situazione dunque in divenire, con una piccola rivoluzione in programma per l’estate 2022: de Jong alla Juventus e Zielinski al Barcellona possono portare Rovella al Napoli di Luciano Spalletti.