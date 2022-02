Calciomercato, pronto a rescindere | Occasione per Inter, Juve e Milan

L’attaccante potrebbe rescindere e aprire una strada al suo trasferimento in Italia: occasione per le big di Serie A

Il Barcellona sta costruendo un nuovo ciclo, sotto la guida di una leggenda come Xavi Hernandez che sta dando spazio a tanti giovani per renderli il futuro del club. Da Gavi a Pedri, da Ansu Fati ad Araujo.

All’interno del club, però, ci sono diverse mele marce che non sono soddisfatte e stanno creando non pochi problemi anche negli equilibri dello spogliatoio. Dopo il caso Ousmane Dembelé, ormai prossimo alla partenza, si apre un nuovo caso, quello di Memphis Depay. L’attaccante olandese è arrivato dal Lione ma non è ancora entrato nel cuore dei tifosi. In 16 partite di Liga ha realizzato 6 gol ma le sue prestazioni non stanno entusiasmando. Gli arrivi di Ferran Torres, Adame Traoré e Aubameyang lo hanno un pò oscurato e adesso il suo futuro è incerto.

Depay può chiedere la rescissione: occasione Inter, Juve e Milan

L’attaccante classe ’94 è stato corteggiato a lungo dai club italiani, in particolare dalla Juventus che poi ha optato per Dusan Vlahovic. La Juve, però, in vista di un probabile addio di Dybala a giugno, non rinuncia alla possibilità di puntare ancora sull’olandese. Il Barcellona non esclude la possibilità di sacrificarlo in estate per puntare su un bomber di sicura affidabilità. Anche Inter e Milan sono molto interessate a Depay e presto potrebbero presentare un offerta ai blaugrana.

Il giocatore sa bene che l’anno prossimo potrebbe essere meno centrale nel progetto e nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023 starebbe valutando, come riportato da ‘El Nacional’, di rescindere il suo contratto e tra le opzioni c’è anche il ritorno all’Olympique Lione.