Calciomercato, periodo nero per Lautaro | Ritorno di fiamma

Periodo complicato per Lautaro Martinez che potrebbe avere un ritorno di fiamma in estate

Lautaro Martinez sta vivendo il periodo più difficile da quando è in Italia. Il centravanti argentino non segna da 7 giornate e anche durante l’ultima partita dell’Inter contro il Sassuolo ha evidenziato notevoli difficoltà, fallendo anche un gol piuttosto semplice.

Molti iniziano ad avere dei dubbi sul ‘Toro’ e sulla possibilità che possa essere un futuro perno per l’Inter. Lautaro Martinez ha sempre dimostrato di saper uscire a testa alta da questi momenti anche se questa volta anche la società potrebbe prendere in considerazione la possibilità di sacrificarlo, qualora arrivasse un’offerta irrinunciabile. Le richieste di mercato per l’argentino non sono mai mancato, in particolare dal Barcellona ma il ‘Toro’ ha sempre dimostrato di voler continuare a difendere i colori nerazzurri.

Inter, Conte in agguato: contropartita e cash per Lautaro

A non distogliere mai lo sguardo da Lautaro Martinez è Antonio Conte che in due anni ha portato l’argentino ad avere una crescita esponenziale. Il tecnico pugliese, che con Lautaro ha vinto lo scudetto della rinascita dell’Inter, ha già rinforzato il suo Tottenham con due innesti dalla Serie A, Kulusevski e Bennacer ma a giugno punta ad un super colpo per rendere gli Spurs competitivi per il titolo.

Lautaro Martinez potrebbe essere l’attaccante che fa al caso di Conte, soprattutto perché a giugno potrebbe dover rinunciare ad Harry Kane, che sembra ormai prossimo al trasferimento al Manchester City. L’Inter non abbasserà la richiesta sotto i 60-70 milioni di euro. Il piano di Conte è quello di offrire una contropartita che potrebbe essere Steven Bergwijn, più una parte cash.