Juventus, il talento sta per sfumare: sorpasso Barcellona

Testa a testa tra Juventus e Barcellona per il giovane talento olandese: ecco il punto

La Juventus perde Weston McKennie per almeno 8 settimane. Gli esami strumentali hanno evidenziato la frattura composta del piede sinistro che lo costringerà ad un lungo stop che potrebbe compromettere la sua stagione.

L’innesto di Denis Zakaria potrebbe rivelarsi ancor più importante visto l’infortunio del texano. Intanto, però, la Juventus è già a caccia di un nuovo centrocampista per la prossima stagione e uno dei nomi più caldi è quello di Ryan Gravenberch. L’olandese classe 2002 è uno dei punti fermi dell’Ajax ma andrà in scadenza a giugno 2023. La Juve lo ha messo nel mirino da tempo nonostante il costo del cartellino sia di circa 35 milioni di euro. Il giovane talento ha di recente espresso la sua volontà di rimanere ad Amsterdam se non per un’offerta irrinunciabile ma le squadre che hanno messo gli occhi su di lui sono diverse, tra cui Bayern Monaco, Real Madrid ma soprattutto il Barcellona che sembra essere la squadra più interessata.

Il Barcellona anticipa la Juventus per Gravenberch

Il Barcellona avrebbe individuato Gravenberch come il nuovo erede di Sergio Busquets. Già Koeman durante la sua avventura sulla panchina blaugrana aveva segnalato l’olandese come un talento e adesso anche Xavi ci sta pensando concretamente. I buoni rapporti tra il club catalano e l’agente del classe 2000, Mino Raiola, potrebbero agevolare la trattativa con l’Ajax e l’eventuale trasferimento, come riportato dal ‘Mundo Deportivo’.

Il Barcellona ha provato a ingaggiare Gravenberch quando aveva 15 anni ma alla fine l’affare non si concretizzò. Adesso potrebbe andare in porto con qualche anno di ritardo e di conseguenza la Juventus rimarrebbe beffata.