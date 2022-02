Champions League, Vlahovic non basta: pari tra Villarreal e Juventus

L’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Villarreal e Juventus termina in parità: Parejo risponde ad uno storico Vlahovic

Match iniziato col botto e finito soffrendo per i bianconeri. Questo ci ha raccontato l’incontro tra Villarreal e Juventus, valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. La partenza della ‘Vecchia Signora’ in pochi se la sarebbero aspettata.

Lancio filtrante di Danilo e gran tiro di Vlahvoic all’angolino che batte Rulli, il tutto dopo soli 32 secondi di gioco. E non è tutto: grazie a questa rete, siglata all’esordio assoluto nella Coppa dalle grandi orecchie, il bomber serbo ha firmato un doppio record storico nella competizione. I bianconeri, approfittando del vantaggio immediato, gestistono poi la partita dedicandosi soprattutto alla fase difensiva e cercando di colpire ancora i padroni di casa in contropiede.

Champions League, Villarreal-Juventus 1-1 e Chelsea-Lille 2-0: i tabellini

Comincia la ripresa e Allegri toglie subito Alex Sandro per infortunio, sostituendolo con Bonucci. Al minuto 66 arriva il pareggio degli uomini di Emery: Capoue pesca un Parejo solissimo in area e il centrocampista spagnolo non ha troppe difficoltà a trafiggere la porta presieduta da Szczesny. Dunque il discorso resta apertissimo e si deciderà tutto al ritorno in programma il 16 marzo all’Allianz Stadium. Serata certamente più tranquilla, invece, per il Chelsea, che asfalta il Lille 2-0 con Havertz e Pulisic.

Villarreal-Juventus 1-1: 1′ Vlahovic (J), 66′ Parejo (V)

Chelsea-Lille 2-0: 8′ Havertz (C), 63′ Pulisic (C)