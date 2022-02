Villarreal-Juventus, nuovo guaio per Allegri: altro infortunio in difesa

Nuovo infortunio per la Juventus nella retroguardia durante Villarreal-Juventus: Massimiliano Allegri è costretto ad effettuare il cambio

Come da previsione, l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Villarreal e Juventus si sta rivelando una gara molto combattuta. Dopo soli 32 secondi dal fischio d’inizio del direttore di gara, Vlahovic ha siglato il primo gol nella competizione all’esordio rompendo due record storici.

Nella ripresa, però, è arrivata la risposta di Dani Parejo, che ha rimesso in equilibrio il match. Ancora prima, per la precisione all’intervallo, Massimiliano Allegri è stato costretto a rinunciare ancora ad uno dei suoi difensori per via di un altro infortunio. Stavolta è toccato ad Alex Sandro, schierato ancora centrale accanto a de Ligt.

Villarreal-Juventus, infortunio per Alex Sandro: cambio con Bonucci

Il brasiliano, dunque, non è riuscito a proseguire la sfida ed è stato sostituito da Bonucci, rientrato tra i convocati per stasera dopo aver smaltito anche lui un infortunio.. L’ex Porto ha accusato un problema muscolare e andrà valutato nei prossimi giorni. Non c’è pace per Allegri, che non ha a dispozione nemmeno Chiellini e Rugani. La ‘Vecchia Signora’ chiaramente spera che non si tratti di nulla di serio.