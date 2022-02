Calciomercato, esonero UFFICIALE: doppio nome italiano per la panchina

La dura vita dell’allenatore: esonero ufficiale con il comunicato del club, pronti anche due italiani come sostituti

Il Basilea ha esonerato l’allenatore Patrick Rahmen, che si trovava sulla panchina del club svizzero dall’aprile 2021: la suggestione per il futuro.

Come svelato con un comunicato ufficiale, il Basilea ha esonerato l’allenatore Patrick Rahmen. Una scelta dovuta dopo che si trovava sulla panchina dall’aprile 2021: così subito al suo posto è arrivato l’allenatore spagnolo Guillermo Abascal, che sarà protagonita fino al termine della stagione. In Italia ha guidato anche l’Ascoli in Serie B dopo esser stato alla guida della Primavera bianconera.

Questo il comunicato ufficiale: “Guillermo Abascal assumerà la guida della squadra ad interim, mentre Marco Walker si unirà al coaching staff come assistente allenatore. Ognjen Zaric rimarrà nello staff come assistente allenatore. Boris Smiljanic, altro vice di Rahmen, lascerà invece il Basilea: ha infatti chiesto la risoluzione del contratto per motivi personali”.

Calciomercato, Zenga o Di Francesco per il futuro

Il Basilea potrebbe pensare anche a due profili italiani per il futuro: da una parte Walter Zenga, dall’altra Eusebio Di Francesco, esonerato ad inizio stagione dall’Hellas Verona dopo i risultati deludenti. Al momento si tratterebbe soltanto di idee suggestive, ma il club svizzero ha già deciso così la guida tecnica per i prossimi mesi con Abascal, pronto a trasferire le sue idee alla squadra.