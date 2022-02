Ibra lascia, il Milan raddoppia: la strategia rossonera è chiara

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è sempre molto incerto: tutto dipenderà dal suo stato di forma, la strategia del Milan

Resterà per un altro anno o andrà via? Questo è l’interrogativo intorno al futuro di Zlatan Ibrahimovic: il Milan già ha preso una decisione.

Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio. Ora Zlatan Ibrahimovic, ai box per un’infiammazione al tendine d’Achille, vuole tornare protagonista con la maglia rossonera per il rush finale. L’obiettivo è provare a trionfare in Serie A, ma Inter e Napoli non mollano la presa. Sarà una corsa a tre entusiasmante fino alla fine della stagione: inoltre, quasi sicuramente sarà a disposizione di Pioli anche nell’ostica trasferta di Napoli, in programma il 6 marzo.

Calciomercato, Belotti come alternativa a Ibrahimovic

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” Andrea Belotti potrebbe essere il profilo importante per rinforzare l’attacco rossonero in caso di addio di Ibrahimovic. Lo stesso ‘Gallo’ è tornato ad essere decisivo con il gol del pareggio contro la Juventus: ora il suo futuro potrebbe essere altrove visto che il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno. Ancora poche settimane e si conoscerà la sua destinazione. Se dovesse invece restare il campione svedese, ci sarà l’assalto ad uno tra Jovic e Ziyech per rinforzare il reparto offensivo con elementi di assoluto valore. Si aspetterà così la decisione definitiva di Ibra per una campagna acquisti entusiasmante in casa rossonera.