Doppio assist, rinnovo congelato: Juventus all’assalto

La Juventus è già vigile in vista della prossima sessione di calciomercato estivo: i due gioielli si allontanano dal rinnovo

Una sfida che può rappresentare lo spartiacque per la stagione della Juventus. Il big match di Champions League contro il Villarreal si avvicina a grande passi e per i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri è tempo di tornare alla vittoria. Dopo i pari con Atalanta e Torino, la squadra torinese ha perso terreno dalle prime in classifica con la squadra di Gasperini, che ha una partita in meno, potenzialmente a pari punti con la ‘Vecchia Signora’.

Dal campo al calciomercato, per la società di Andrea Agnelli potrebbero esserci novità importanti per quanto riguarda le entrate. Dalla Spagna, infatti, giungono aggiornamenti su due delle stelle di casa Barcellona che da tempo piacciono a Massimiliano Allegri.

Doppio nodo rinnovo: la Juventus su Araujo e Gavi

Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, in casa Barcellona starebbero andando a rilento i discorsi per alcuni rinnovi contrattuali, fondamentali per la squadra di Xavi e già accostati con insistenza ai colori bianconeri. Si tratta di Ronald Araujo e Gavi, in scadenza entrambi tra poco più di un anno. Non è un mistero che la Juventus stia, da tempo, cercando nuovi innesti per potenziare il centrocampo. Il sogno, dopo aver portato Zakaria già a gennaio alla corte di Allegri, si chiama Gavi.

Il gioiellino spagnolo sta facendo impazzire tutti e, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, non vi sarebbe una vera e propria corsa al rinnovo. Discorso che va, in questi ultimi mesi, al rilento. Una situazione molto simile riguarda Ronald Araujo, forte difensore centrale reduce da una grande prestazione in casa del Valencia.

L’uruguagio classe ’99 ha da tempo l’accordo per prolungare e la sua volontà sarebbe quella di continuare a Barcellona. I contatti per la firma del rinnovo erano previsti a partire da fine gennaio: i piani del Barcellona, però, fino ad ora sembrerebbero essere cambiati.