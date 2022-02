Salernitana-Milan 2-2: clamoroso all’Arechi, frena la capolista

Salernitana-Milan finisce con un pareggio che lascia i rossoneri con l’amaro in bocca: granata ad un passo dal colpaccio

Risultato clamoroso all’Arechi: la Salernitana, fanalino di coda, ferma la capolista Milan rischiando anche di battere i rossoneri.

Al Milan bastano cinque minuti per sbloccare il risultato all’Arechi. In gol Messias, bravo a battere Sepe con un rigore in movimento dopo un bel suggerimento verticale di Theo Hernandez. I padroni di casa non si perdono d’animo e poco prima della mezz’ora trovano la rete del pareggio: a segnare è il solito Federico Bonazzoli, in gol con una rovesciata da applausi dopo un cross di Mazzocchi e un’uscita tutt’altro che perfetta di Maignan.

Ad inizio ripresa Milan subito vicinissimo al nuovo vantaggio: Leao si esibisce in una sforbiciata da applausi, ma la sfera termina a lato di un soffio. Altra grande chance al 60’, quando Giroud si ritrova a tu per tu con Sepe, ma quest’ultimo è bravo ad ipnotizzare l’attaccante francese neutralizzandone la conclusione ravvicinata. Al 65’ occasione clamorosa per la Salernitana: Bonazzoli ruba palla a Maignan e cerca i gol di rabona, ma Romagnoli salva in calcio d’angolo.

Nulla può la difesa rossonera al 72’ quando Djuric si avventa sul cross di Mazzocchi, colpendo con forza e precisione di testa per il clamoroso vantaggio granata. Il Milan non si abbatte e al 77’ trova la rete del pareggio: in gol Rebic con una sassata da fuori che sorprende Sepe.

Salernitana-Milan: tabellino e classifica

Salernitana-Milan 2-2

5’ Messias, 29’ Bonazzoli, 72’ Djuric, 77’ Rebic

La classifica: Milan 56, Inter 54, Napoli 53, Juventus 47, Atalanta 44, Lazio 42, Roma 41, Fiorentina 39, Verona 37, Torino 33, Empoli 31, Sassuolo 30, Bologna 28, Sampdoria 26, Spezia 26, Udinese 24, Cagliari 21, Venezia 21, Genoa 15, Salernitana 14.