Inter, erede Brozovic da Mourinho: Milan anticipato

L’Inter si prepara alla sessione estiva di calciomercato puntando il mirino in casa Roma: anticipo al Milan per il centrocampista di Mourinho

C’è ancora tanto da giocare e da conquistare per l’Inter prima della fine della stagione, ma si inizia sin da ora a cercare possibili rinforzi per la sessione estiva di calciomercato.

Così per rinforzare il centrocampo i nerazzurri potrebbero mettere il mirino in casa Roma, dove Josè Mourinho sembrerebbe aver cambiato le gerarchie. Colpo a tinte giallorosse e anticipo all’interesse del Milan.

Inter, obiettivo Veretout: anticipo al Milan per il vice Brozovic

Il calciomercato estivo come sempre darà alle squadre maggiore tempo per riuscire a mettere a segno colpi importanti. In casa Inter il mirino finisce in casa Roma, dove Jordan Veretout è retrocesso nelle gerarchie di Mourinho dall’arrivo di Sergio Oliveira, finendo in panchina anche oggi contro il Verona, nonostante una rosa in emergenza quella capitolina. I nerazzurri potrebbero così in estate puntare sul francese per avere un vice Brozovic, prossimo al rinnovo, di ottima qualità, anticipando anche l’interesse del Milan. Il prezzo potrebbe essere intorno ai 15 milioni, un vero e proprio affare per l’Inter.