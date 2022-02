Non è ancora un titolare, Milan in agguato: duello con la Juve

Il Milan potrebbe approfittare dei malumori del calciatore del Real Madrid per convincerlo ad approdare in Serie A. Si prospetta un duello con la Juventus

Prosegue la ventiseiesima giornata di Serie A. Dopo il pareggio tra Juventus e Torino, cresce l’attesa per la sfida Champions tra Fiorentina e Atalanta e per le altre partite delle squadre impegnate nella lotta per il titolo: Salernitana-Milan, Inter-Sassuolo e Cagliari-Napoli.

I rossoneri guidano la classifica – in attesa del recupero tra Bologna e Inter – e sperano di proseguire nella striscia positiva di risultati anche nella trasferta di Salerno. Intanto, la dirigenza è al lavoro per costruire il Milan del futuro. Piace in particolare il centrocampista del Real Madrid Federico Valverde. Classe 1998, il centrocampista dell’Uruguay ha superato le 20 presenze stagionali ma stenta a guadagnare la maglia da titolare.

Calciomercato, duello Juve-Milan per Valverde

Il Milan, da sempre in ottimi rapporti con il Real Madrid, potrebbe così approfittare dei malumori di Valverde – riportati anche da Marca – cercando di convincerlo ad approdare in Serie A. Maldini e Massara dovranno vedersela anche con la Juventus, sempre vigile sul mercato a centrocampo, viste le difficoltà incontrate in stagione.