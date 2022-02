Juventus, delusione Kean: doppia opzione per l’addio

La Juventus la scorsa estate ha deciso di puntare nuovamente su Moise Kean, senza però ottenere buoni riscontri: due possibilità per l’addio

In estate la Juventus ha deciso di rinforzare l’attacco con una vecchia conoscenza, ovvero Moise Kean. L’attaccante dopo essere passato per il PSG è tornato all’Everton, per poi essere preso in prestito dai bianconeri.

Il suo impatto nella squadra bianconera è stato però pressoché nullo, con 26 presenze e 4 gol messi a segno. Per questo motivo la Juventus, una volta riscattato dall’Everton, potrebbe decidere di cederlo. Due possibili destinazioni illustri per lui.

Juventus, Kean verso l’addio: Milan e PSG sull’attaccante

Moise Kean continua a non rendere come sperato, soprattutto dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic. I bianconeri così in estate potrebbero pensare anche di riscattare l’attaccante e poi cederlo. Sulle sue tracce del bomber classe 2000 potrebbe esserci l’interesse del Milan e del PSG, due top club a livello europeo che potrebbero rilanciarlo in vista dei Mondiali in Qatar.