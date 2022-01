Correa esce da Sa Siro in lacrime: infortunio dopo due minuti e preoccupazione per l’Inter

L’Inter è in vantaggio dopo i primi 45 minuti negli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Empoli. Il gol del vantaggio lo ha realizzato ancora Alexis Sanchez, in un momento magico dopo la rete della vittoria in Supercoppa della settimana scorsa.

Sanchez, però, è subentrato a Joaquin Correa. L’argentino si è fermato dopo appena due minuti di gioco per un problema muscolare. El ‘Tuco’ ha lasciato il campo in lacrime, lasciando il posto al cileno, lasciando perplesso e preoccupato anche Simone Inzaghi. Le prime sensazioni sono di un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra, quella che Correa si è subito toccata piangendo, appena dopo il contatto col difensore avversario. Domani sono previsti gli esami strumentali che chiariranno meglio la situazione dell’ex Lazio.

Inter, Correa in lacrime: possibile rientro di Salcedo

L‘Inter adesso si ritrova a corto di attaccanti, in vista di un periodo che sarà fitto di impegni, considerati anche gli ottavi di Champions League. I nerazzurri hanno ceduto Martin Satriano in prestito al Brest, perdendo una soluzione offensiva che in questo momento sarebbe risultata preziosa, visto l’inaspettato infortunio di Correa.

Ecco perché l’Inter potrebbe intervenire concretamente sul mercato nell’immediato o pensare anche al rientro di Eddie Salcedo dal prestito allo Spezia. Il giovane attaccante, che con il club di Thiago Motta ha disputato appena 9 partite, sembrava vicino al trasferimento al Cagliari ma i nerazzurri potrebbero bloccare la cessione. Il giovane classe 2001 potrebbe risultare la soluzione più immediata e semplice per colmare la poca profondità offensiva che al momento potrebbe creare difficoltà a Simone Inzaghi.