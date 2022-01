Occhi sempre vigili anche sul mercato dei giovani talenti per l’Inter che proprio dalla Serie A potrebbe pescare un altro ragazzo molto interessante. Idea di scambio e osservato speciale

Il campionato di Serie A sta mettendo in luce il talento cristallino di diversi calciatori, che stanno facendo benissimo nei rispettivi contesti. Tra questi anche un calciatore in forza all’Empoli, avversario di questa sera dell’Inter per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Mentre i nerazzurri conducono in campionato la corsa scudetto, i toscani vivono serenamente una metà classifica molto positiva con ben 29 punti conquistati con lo status di neo promossa. La truppa di Andreazzoli grazie ad una proposta di gioco fresca e propositiva sta infatti stupendo, avvicinandosi sempre di più e con enorme merito all’obiettivo stagionale, ovvero la salvezza.

L’Empoli in Serie A ha raccolto qualche scalpo importante, come le vittorie contro Juventus e Napoli, e al contempo ha messo appunto in luce il talento di alcuni calciatori intriganti. Tra questi spicca Szymon Zurkowski, centrocampista polacco che sta ben impressionando e che potrebbe scatenare anche le big in sede di mercato.

Calciomercato Inter, Zurkowski osservato speciale: tra la Fiorentina e l’idea di scambio

Il centrocampista classe 1997 è un centrocampista di qualità ed inserimento, che per certi versi ricorda anche il connazionale Zielinski. 4 gol e 2 assist fin qui in Serie A per Zurkowski che sta vedendo incrementare la sua quotazione, così come l’attenzione delle big. Tra queste potrebbe farci un pensierino proprio l’Inter, avversario di serata, alla luce del possibile restyling che attende il centrocampo. Oltre a Sensi, anche Vidal e Vecino lasceranno i nerazzurri al più tardi a giugno, liberando spazio salariale e posti in mezzo al campo.

Se il polacco dovesse mantenere ed incrementare il rendimento potrebbe divenire con la sua qualità un elemento interessante anche per Inzaghi. Zurkowski però è di proprietà della Fiorentina essendo in prestito con diritto di riscatto e controriscatto fissati rispettivamente a 4 milioni ed un solo milione. Logico quindi immaginare un suo ritorno a Firenze in attesa di nuova collocazione. A quel punto l’Inter potrebbe anche proporre come merce di scambio Pinamonti, che cresce ad Empoli e come età e talento potrebbe essere un profilo adatto a giocarsi l’eredità di Vlahovic con il polacco Piatek.