Calciomercato, la big si ritira dalla corsa al talento | ‘Assist’ per la Juve

La Juventus rimane in corsa per il centrocampista anche grazie al ritiro di una rivale ma altre due big lo contendono

La Juventus continua a considerare prioritario l’innesto di un attaccante ma non perde di vista gli altri reparti. In difesa servirà un rinforzo, visto il possibile addio a fine stagione di Matthijs de Ligt. A centrocampo la società bianconera cerca un profilo giovane che possa portare freschezza e qualità al reparto.

In questo senso la Juventus è sulle tracce di Denis Zakaria, centrocampista classe ’96 del Borussia Mönchengladbach. Lo svizzero si è messo in mostra in Bundesliga realizzando anche 2 gol, non pochi per un mediano, spesso adattato anche a difensore centrale. La sua altezza, abbinata ad ottime doti fisiche, lo rende un centrocampista molto prezioso negli schemi di una squadra che farebbe molto comodo a Massimiliano Allegri. La Juventus, però, non è la sola squadra sulle tracce di Zakaria. Anche il Manchester United sta monitorando con attenzione lo svizzero che è in scadenza con il club tedesco e non ha ancora rinnovato.

Il Manchester United si ritira per Zakaria: Juve in corsa

Zakaria è un obiettivo concreto della Juventus e lo è ancora di più adesso che i Red Devils sembrano aver mollato la presa. Secondo quanto riportato dal tweet del giornalista Rudy Galetti, il Manchester United si sarebbe dileguata dalla corsa a Denis Zakaria. Di conseguenza, la Juventus si libera di una rivale molto ostica, soprattuto visto il potenziale economico del club di Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, nuovo intreccio con l’Arsenal: ecco l’obiettivo

Nonostante il dietrofront dello United, però, rimangono in corsa per Zakaria sia il Bayern Monaco che il Borussia Dortmund che potrebbero sbarrare la strada alla ‘Vecchia Signora’. Il giocatore svizzero è un’opportunità a costo zero molto ghiotta per i bianconeri ma il mercato è spietato e corre veloce. La Juve dovrà cercare di tenere il passo e convincere il giocatore.