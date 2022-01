Calciomercato Juve: ecco il possibile scambio con de Ligt

Calciomercato Juve: a fine stagione c’è il rischio di perdere de Ligt. Ecco la nuova ipotesi di scambio col top club

Negli scorsi mesi Mino Raiola ha improvvisamente acceso rumors ed indiscrezioni di calciomercato sul futuro di uno dei suoi assistiti, Matthijs de Ligt.

“De Ligt è pronto per un nuovo passo, lo pensa anche lui. Penso che sappiamo tutti quali club citare per il suo futuro. Vedremo quest’estate. La Premier League? Possono essere anche Barcellona, Real Madrid o Paris Saint-Germain“, ha dichiarato il potente procuratore, avvisando la Juventus e i suoi tifosi. Il rischio di perdere il difensore olandese al termine della stagione è concreto per il club bianconero, e lo sarà ancora di più soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Tutte le squadre nominate da Raiola sono alla finestra e alla corsa per l’ex capitano dell’Ajax potrebbe iscriversi anche il Bayern Monaco.

Calciomercato Juve, l’ipotesi di scambio con il Bayern Monaco

Giovane e tra i più forti nel suo ruolo: de Ligt rappresenta senza dubbio uno dei profili cercati nel corso degli anni dal club bavarese. Anche il Bayern potrebbe così fare un tentativo in estate in caso di separazione con la Juventus. I bianconeri, ovviamente, non fanno sconti per uno dei propri migliori gioielli. La clausola rescissoria, infatti, supera ampiamente i 100 milioni di euro e per arrivare al centrale olandese il Bayern Monaco potrebbe anche tentare l’inserimento di contropartite tecniche. Un profilo già accostato e che farebbe al caso della Juventus è quello di Serge Gnabry, anche per l’eventuale post Dybala. Si profilano mesi decisivi per il futuro della squadra bianconera.