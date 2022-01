La Salernitana è di Iervolino: domani la prima mossa ufficiale

In casa Salernitana è partita la rivoluzione targata Iervolino. Domani la prima conferenza stampa del nuovo presidente

Da domani Danilo Iervolino sarà – ufficialmente – il nuovo proprietario della Salernitana. Programmata la prima conferenza stampa ufficiale.

Settimana da sogno per i tifosi della Salernitana. La compagine granata, reduce dall’insperata vittoria di Verona, domani vedrà ufficialmente partire l’era targata Danilo Iervolino, l’imprenditore che ha acquistato il club lo scorso 31 dicembre per 10 milioni di euro.

A due giorni dalla sfida con la Lazio dell’ormai ex patron Claudio Lotito, l’imprenditore napoletano sottoscriverà l’atto ufficiale per il passaggio delle quote del club granata, diventandone unico e solo socio.

Salernitana, domani la conferenza di Iervolino

Dopo aver siglato l’atto notarile che ratificherà acquisto del club, il nuovo presidente Danilo Iervolino incontrerà i giornalisti in conferenza stampa presso la sede di Caffè Motta, main sponsor della compagine granata, dove fu già presentato Franck Ribery. Non è prevista la presenza di Walter Sabatini, indiziato principale per sostituire Angelo Fabiani.