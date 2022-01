Calciomercato Juventus, caccia al sostituto di Chiesa | Duello con l’Inter

Il ko di Chiesa costringe la Juventus alla ricerca di un sostituto. Possibile duello con l’Inter per il centrocampista rossoblu

Prosegue la rincorsa alla zona Champions League della Juventus. Dopo il pareggio con il Napoli e la super rimonta in casa della Roma, l’undici di Allegri resta aggrappato ai primi quattro posti, mantenendo un distacco di tre punti dall’Atalanta quarta (in attesa del recupero di Atalanta-Torino).

L’infortunio di Chiesa – stagione finita per l’esterno della Nazionale -, costringe la società alla ricerca di un sostituto. Nelle ultime ore si è fatta avanti l’ipotesi Nahitan Nandez, centrocampista in forza al Cagliari. Stando alle indiscrezioni de L’Unione Sarda, i bianconeri sarebbero pronti a sfidare l’Inter per la corsa all’uruguaiano. Classe 1995, già in estate è stato molto vicino ai nerazzurri.

Calciomercato Juventus, duello con l’Inter per Nandez dal Cagliari

La necessità di andare a sostituire Chiesa nel breve termine, potrebbe essere determinante per il futuro di Nandez. Prima dello stop dovuto ad un problema muscolare e successivamente al Covid, il centrocampista aveva collezionato 16 presenze e 2 assist in Serie A. Mazzarri lo impiega spesso sulla fascia destra ma Nandez è in grado di ricoprire tutti i ruoli sulla mediana e la sua duttilità farebbe al caso di Allegri.

L’eventuale assalto di Madama potrebbe esserci proprio dopo la sfida in Supercoppa Italiana con l’Inter: in programma un doppio derby d’Italia, sul campo e sul calciomercato.