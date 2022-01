Assalto al gioiello del Milan: sacrificio e doppio rinforzo dalla Premier

Leao è uno dei migliori giocatori di questo Milan. Maldini può sacrificarlo solo in cambio di due contropartite tecniche

La ripresa del campionato ha messo in luce le due milanesi, vittoriose e convincenti nei primi appuntamenti del 2022: il Milan ha battuto con merito Roma e Venezia; l’Inter ha superato di misura la Lazio, dimostrando solidità e carattere da scudetto. I rossoneri intanto, potrebbero rinforzarsi dalla Premier League per ridurre il gap con l’undici di Simone Inzaghi.

Il Manchester United, attualmente indietro in campionato, potrebbe tuffarsi su Leao: l’esterno portoghese sta inanellando una serie di grandi prestazioni sulla fascia sinistra, tanto da guadagnarsi il paragone con Thierry Henry da parte di Pioli. Classe 1999, ha ancora due anni di contratto con il Milan. L’età e la classe dimostrata in questa metà di stagione, rendono Leao ‘appetibile’ ai Red Devils. Un sacrificio che costerebbe caro ai rossoneri, tanto che Maldini e Massara sarebbero pronti a chiedere una doppia contropartita.

Calciomercato Milan, sacrificio Leao: Bailly e Martial le contropartite

Non sarà facile trattenere Leao. Il portoghese – autore di 6 reti e 5 assist in stagione -, piace sempre di più in Premier League. In particolare, l’interesse e la necessità del Manchester United (settimo in classifica) minano la permanenza dell’attaccante esterno alla corte di Pioli. Nonostante ciò, la dirigenza rossonera potrebbe sacrificarlo in cambio di Bailly e Martial.

Eric Bailly, difensore classe 1994, andrebbe a rinforzare la difesa priva di Kjaer e probabilmente priva di Romagnoli da giugno (scadenza contratto). Martial invece, sarebbe il sostituto di Leao: 26 anni, spazia su tutto il reparto offensivo ed ha una grande voglia di riscatto in seguito alle numerose panchine alle quali è stato ‘costretto’ da Solskjaer e Rangnick.