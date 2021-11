Calciomercato Juventus, jolly per Allegri: lo ‘manda’ il Pallone d’oro

La situazione incerta della Juventus getta ombre anche sul mercato. Ci sono reparti da rinnovare come la difesa: idea dal Paris Saint Germain

Cinque gol incassati nelle ultime due uscite ufficiali per la Juventus, perdente sia a Londra col Chelsea che in casa in campionato contro l’Atalanta. Un momento negativo che mette in luce tutti i problemi della compagine allenata da Massimiliano Allegri, sempre a caccia del bandolo della matassa che per il momento non arriva. La fase difensiva in particolare è spesso sotto accusa, ed anche le ultime uscite hanno evidenziato i problemi strutturali di una retroguardia poco aiutata dagli altri reparti ed anche piuttosto in là con l’età.

Bonucci e Chiellini sono in calo e hanno una carta d’identità che parla chiaro, mentre de Ligt viaggia troppo a targhe alterne. Non è quindi da escludere che per il futuro la Juventus possa lavorare sull’acquisizione di un nuovo centrale difensivo giovane ma d’esperienza.

Calciomercato Juventus, jolly per la difesa: idea dal PSG in estate

A giugno alla Juventus, sia per ringiovanire il reparto che per cautelarsi qualora clamorosamente partisse de ligt, dovrebbe arrivare un centrale giovane ma già di comprovato valore. Identikit che corrisponderebbe a Thilo Kehrer del PSG, cresciuto moltissimo negli ultimi anni a Parigi.

Il polivalente tedesco è spesso titolare ma ora col ritorno di Sergio Ramos a pieno regine rischia di finire dietro nelle gerarchie di Pochettino, rispetto allo spagnolo e a Marquinhos. 25 anni e capace anche di giocare terzino in emergenza, ha un contratto in scadenza 2023 che fa gola e impedisce ai parigini di sparare alto. L’attuale valore di mercato si aggira sui 25 milioni di euro e sarebbe un jolly goloso per il progetto di Allegri. Kehrer intanto si giocherà le sue carte alla corte del Pallone d’oro Leo Messi, ma il suo futuro è tutto da scoprire.