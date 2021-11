Conte punta il suo pupillo: Marotta chiede 70 milioni o uno scambio

Antonio Conte inizia a pianificare i colpi di mercato per il suo Tottenham e guarda in casa Inter: vuole il suo pupillo

La nuova avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham è iniziata e dopo due vittorie e un pareggio, è arrivata la prima pesante sconfitta contro il Mura in Conference League.

Ovviamente il tecnico italiano è appena arrivato e sa che c’è molto da lavorare per riportare il Tottenham ad alti livelli, così inizia anche a pianificare gli obiettivi per il calciomercato. Il mirino del tecnico italiano non poteva che posarsi sull’Inter, dove vorrebbe uno dei suoi pupilli in difesa. La risposta di Marotta propone due opzioni.

Conte vuole Bastoni, Marotta risponde con due opzioni: scambio o 70 milioni

Quale miglior posto per cercare rinforzi per Antonio Conte se non la sua vecchia Inter. Infatti l’attuale tecnico del Tottenham è alla ricerca di innesti per migliorare la difesa e il mirino ovviamente sarebbe puntato tra le fila nerazzurre.

In particolare l’allenatore italiano vorrebbe portare negli ‘Spurs’ il suo pupillo Alessandro Bastoni. Con Conte il difensore classe 1995 ha fatto una crescita esponenziale, diventando uno dei pilastri della retroguardia interista. Per lui però Beppe Marotta chiederebbe almeno 70 milioni. L’alternativa alla parte solo cash sarebbe uno scambio con Christian Romero, difensore appena arrivato al Tottenham dall’Atalanta. Dunque niente sconti da parte dell’Inter per l’ex tecnico.