Calciomercato Juventus, il tradimento spiazza Allegri: colpaccio a zero

La Juventus è molto attenta alle occasioni sul calciomercato. L’occasione a zero sembra aver preso una nuova piega

La Juventus si muove in maniera mirata sul calciomercato, a caccia dei colpi giusti per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Un nome emerso nelle ultime settimane e che circola con insistenza riconduce direttamente alla Liga spagnola.

La pista riconduce direttamente al Barcellona, lì dove tante cose sono cambiate e tanti altri interpreti potrebbero cambiare nei prossimi mesi. In particolare, l’addio di Sergi Roberto è imminente, con un contratto in scadenza a giugno 2022. Il duttile centrocampista ha dimostrato in diverse occasioni di potersi rendere estremamente utile nel contesto blaugrana. Infatti, molte big internazionali, nonostante l’altalena di prestazioni che l’ha riguardato, sono in fila pur di assicurarsene le qualità. Una svolta potrebbe avvenire proprio in Spagna e non sarebbe sicuramente a cuor leggero per il popolo blaugrana.

Calciomercato Juventus e Milan, svolta per Sergi Roberto: Italia più lontana

Sono diversi i trasferimenti dal Barcellona all’Atletico Madrid che fanno discutere, e non poco, sulla scena spagnola e internazionale. Si pensi a Luis Suarez, l’ultima tentazione a far felice Diego Simeone. E poi c’è Sergi Roberto, un calciatore che per caratteristiche si inserirebbe al meglio nel contesto Colchoneros. Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, l’Atletico sarebbe in prima fila, tentando di bloccare il calciatore, ma c’è anche il Manchester City. In Italia, da tempo, Juventus e Milan sono attente all’evoluzione della situazione, ma di certo ora la corsa si complica e infittisce per il centrocampista.