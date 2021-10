Il Milan potrebbe seguire con attenzione il nome di Sasa Lukic, centrocampista del Torino di Ivan Juric: le ultime di calciomercato sul club rossonero

Il Milan, stasera a San Siro, proverà a continuare la sua striscia di imbattibilità nel campionato italiano di Serie A. I rossoneri sono attesi dalla decima giornata contro il Torino di Ivan Juric che arriva alla sfida reduce dalla vittoria in casa contro il Genoa di Davide Ballardini. In casa Milan è tempo di rientri con Theo Hernandez che torna a disposizione di Stefano Pioli così come Brahim Diaz, entrambi i giocatori erano risultati positivi al Covid-19 poco prima del rientro dalla sosta per le nazionali. Ci sarà anche Franck Kessie a centrocampo per il Diavolo dopo aver smaltito la febbre e proprio a centrocampo il Milan potrebbe operare nella prossima finestra di calciomercato.

Uno dei nomi sul quale fare molta attenzione in vista della gara di stasera è senza dubbio quello di Sasa Lukic, centrocampista tuttofare del Torino di Ivan Juric. Il giocatore serbo, cresciuto con Sinisa Mihajlovic, sta trovando la sua dimensione sotto la guida dell’ex allenatore del Verona e potrebbe diventare un obiettivo dei rossoneri per la finestra dei trasferimenti invernale.

Calciomercato Milan, spunta il nome di Lukic: i dettagli

Sasa Lukic è uno degli uomini copertina del buon momento del Torino di Juric. Il giocatore, classe 1996, può infatti agire sia nel ruolo di mediano davanti alla difesa, sia come centrocampista centrale puro, ma anche come trequartista alle spalle delle punte. Una sorta di jolly che può fare comodissimo al Milan di Stefano Pioli.

Lukic, il cui contratto scade nel 2024, ha una valutazione di circa 5 milioni di euro e potrebbe finire nei discorsi fra Milan e Torino anche in vista di un’eventuale trattativa per portare Andrea Belotti, già a gennaio, in rossonero.