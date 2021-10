Antonio Conte perde posizioni: spunta Mourinho per giugno per la panchina di un club inglese

Antonio Conte non è più la prima ed unica scelta per la panchina di Premier. La nuova proprietà del Newcastle vuole costruire una super squadra per competere non solo in Premier League con le più grandi, ma anche in Europa. Una proprietà che ha un budget enorme da poter investire sul mercato e che deve, ovviamente cominciare dalla scelta del nuovo allenatore che sostituirà Steve Bruce. Il nuovo sceicco sta valutando diverse opzioni e in queste settimane il nome più caldo è stato quello di Conte, attualmente senza panchina e in cerca di una nuova sfida. Il tecnico pugliese, reduce dalla vittoria dello scudetto con l’Inter, conosce molto bene la Premier League dopo le due stagioni al Chelsea in cui ha conquistato un campionato e una Coppa d’Inghilterra. Negli ultimi giorni, però, pare che il nome di Conte stia perdendo quota.

Il Newcastle pensa a Mourinho per giugno: sorpasso su Conte

L’ultima suggestione dei Magpies per il prossimo anno sarebbe José Mourinho. Il tecnico portoghese, anche lui grande conoscitore della Premier League, ha un contratto triennale con la Roma e vuole riportare i giallorossi ai livelli più alti del calcio italiano. Difficilmente lo Special One abbandonerebbe il progetto appena intrapreso dopo appena un anno ma un’offerta shock del Newcastle potrebbe mettere in difficoltà l’allenatore ex Inter che a quel punto scavalcherebbe Antonio Conte.