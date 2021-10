Calciomercato Inter, Brozovic in bilico: rifiuto clamoroso

È ancora in bilico il futuro di Marcelo Brozovic visto il contratto in scadenza con l’Inter: arriva il rifiuto clamoroso

Sono mesi particolari quelli di Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter che ha il contratto in scadenza nell’estate del 2022, quindi al termine di questa annata. Il croato per ora non ha ancora rinnovato il contratti e ci sono alcuni dettagli da limare che stanno facendo slittare ormai da tempo la trattativa, per cui il suo futuro è ancora in bilico.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, irrompe la Juventus: doppio colpo choc a zero

Calciomercato Inter, Brozovic offerto al Barcellona: risposta a sorpresa

In queste ore inoltre è uscito un retroscena di calciomercato proprio riguardante Brozovic. Secondo quanto riportato dal giornalista Gerard Romero attraverso il suo canate Twitch, infatti, il croato sarebbe stato offerto al Barcellona per la prossima prossima sessione di calciomercato estiva ma il club catalano avrebbe rifiutato.

LEGGI ANCHE >>> Paratici scatenato: 105 milioni e doppio sgarbo alla Juventus

Tutto da decidere dunque per Marcelo Brozovic che rischia di salutare l’Inter e in caso di addio sarebbe costretto a cercare un nuovo club.