Calciomercato, irrompe la Juventus: doppio colpo choc a zero

La Juventus sta cercando di rialzarsi in maniera definitiva dopo un avvio difficile in Serie A ma intanto lavora per sistemare la propria rosa anche in vista delle prossime annate e pensa a un doppio colpo a sorpresa da attuare nel prossimo calciomercato, direttamente da due squadre rivali: nel mirino potrebbero esserci Belotti e Insigne.

Calciomercato Juventus, doppio inserimento clamoroso per Belotti e Insigne

Sia l’attaccante del Torino che il fantasista del Napoli potrebbero salutare in maniera gratuita le rispettive squadre in quanto hanno il contratto in scadenza a giugno prossimo e per il momento non c’è traccia di rinnovo. La Juventus potrebbe tentare il doppio sgambetto: per Belotti batterebbe il Milan mentre su Insigne c’è ancora la concorrenza dell’Inter che lo ha seguito soprattutto la scorsa estate.

La Juventus dunque cerca affari dal calciomercato fin da subito ed è pronta al doppio tentativo a sorpresa per effettuare due acquisti a parametro zero.