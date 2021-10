Arriva l’ultimatum: Juventus vigile e pronta a inserirsi

Si apre uno spiraglio per la Juventus in ottica calciomercato: il gioiellino ad un bivio

La Juventus continua a lavorare in chiave calciomercato non solo in vista di gennaio ma anche in ottica giugno quando la società avrà la possibilità di portare avanti trattative di maggior rilievo. I bianconeri seguono diversi profili soprattutto in attacco, alcuni molto giovani che in estate potrebbero diventare raggiungibili, favoriti dalle loro attuali condizioni contrattuali. Uno di questi è il talento numero 10 del Barcellona, Ansu Fati. L’attaccante spagnolo è considerato il futuro del club blaugrana, tanto da aver ereditato il numero di Leo Messi. Laporte vuole chiudere il rinnovo contrattuale del gioiellino entro il 24 ottobre vista la scadenza a giugno 2022. Quello del Barcellona appare come una sorta di ultimatum che potrebbe aprire uno spiraglio per i bianconeri in ottica giugno.

Juventus, spiraglio di mercato per Ansu Fati

L’agente del gioiello classe 2002, Jorge Mendes, sembra propenso ad accettare il rinnovo contrattuale del Barcellona ma la Juventus sta alla finestra nell’eventualità che l’accordo non dovesse arrivare.

Il Barça può giovare di un’opzione unilaterale che tratterebbe lo spagnolo per altre due stagioni, ma la società catalana non vuole trattenerlo con la forza ma convincerlo a prolungare il suo contratto volontariamente. Nel caso in cui questo non dovesse accadere, la dirigenza bianconera si inserirebbe per cercare di portare Ansu Fati a Torino a parametro zero in vista della prossima sessione estiva.