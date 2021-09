Qualificazioni Mondiali, Italia-Bulgaria 1-1: Chiesa illude, Iliev risponde

Fischio finale allo stadio Artemio Franchi, dov’è andato in scena il match tra Italia e Bulgaria: pareggio per gli azzurri

L’Italia di Mancini stecca alla prima dopo la vittoria di Euro 2020. Impegnata nel match contro la Bulgaria – valido per la quarta giornata del girone C delle qualificazioni a Qatar 2022 -, la Nazionale campione d’Europa non è riuscita ad andare oltre il pareggio. Gli azzurri sono partiti subito bene e al 16′ a sbloccare l’incontro è la solita certezza Chiesa, che dai 20 metri scarica un rasoterra che batte Georgiev.

Al 39′, però, gli avversari rispondono con Iliev sfruttando un assist di Despodov, che supera abilmente un Florenzi non in grande spolvero. Nel secondo tempo, gli azzurri peccano di cinismo, attaccando diverse volte l’area avversaria senza, però, riuscire a concretizzare. L’Italia, quindi, mantiene per ora il primato del gruppo e allunga la striscia d’imbattibilità, ma non riesce a rimanere a punteggio pieno. E ora arriva il pericoloso scontro diretto con la Svizzera.

Di seguito il tabellino del match.

Italia-Bulgaria 1-1

16′ Chiesa, 39′ Iliev

Classifica Girone C: Italia 10 (4), Svizzera 6 (2), Irlanda del Nord 4 (3), Bulgaria 2 (4), Lituania 0 (3)