Verona-Inter, rigore negato a Lautaro

Episodio dubbio sull’1-1 a Verona, nel match tra gli scaligeri e i nerazzurri. Contatto tra Lautaro e Hongla, reputato non falloso da arbitro e Var.

Dopo essere passata in svantaggio a Verona, subendo al 15′ minuto il gol di Ilic, l’Inter ha rimontato al 47‘ con la rete di Lautaro Martinez. L’argentino è stato anche protagonista di un episodio dubbio al 58‘: contatto in area con Hongla, ritenuto non falloso dall’arbitro. Decisione, quella del direttore di gara, confermata anche dopo il check del Var. I calciatori dell’Inter hanno protestato per il mancato fischio, ma Manganiello è stato irremovibile, ritenendo che El Toro abbia accentuato la caduta.