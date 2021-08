Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, la Juventus è alla ricerca di un attaccante. Il più papabile come prossimo acquisto bianconero, sembra un giovane con un passato a Torino.

Lo aveva annunciato Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Empoli, poi la notizia è diventata ufficiale. Cristiano Ronaldo non è più un giocatore bianconero: è tornato a vestire la maglia del Manchester United. Ora i dirigenti della Vecchia Signora devono muoversi rapidamente sul calciomercato per comprare un attaccante, che non può essere considerato un vero e proprio sostituto del portoghese, in grado di completare il reparto offensivo a disposizione del tecnico livornese. Il più vicino ad approdare a Torino potrebbe essere Moise Kean, e si tratterebbe di un ritorno alla base per lui. Un certo scetticismo accompagna l’eventuale arrivo del bomber ex Paris Saint-Germain, condiviso anche da Massimiliano Nerozzi del Corriere della Sera.

Calciomercato Juventus, Kean vicino al ritorno dopo la partenza di Cr7

Il giornalista del quotidiano milanese, intervenendo ai microdoni della trasmissione radiofonica di Radio 24, Tutti convocati, ha infatti dichiarato che “i dubbi sono fondati perchè la sua esperienza alla Juve è stata rovinata da alcuni problemi all’interno delo spogliatoio”.

Il calciatore classe 2000, dopo l’esperienza poco felice all’Everton, lo scorso anno in prestito al club parigino ha mostrato a tratti ottimi miglioramenti, ma non è stato riscattato dal Psg e ora potrebbe provare a consacrarsi definitivamente con la maglia della squadra in cui è cresciuto calcisticamente.