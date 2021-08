Buona la prima per la Roma di Mourinho che batte 3-1 la nuova Fiorentina di Italiano: Veretout e Abraham inarrestabili all’Olimpico

Vince la Roma di Mourinho all’esordio in Serie A. Una partita difficile contro un avversario ostico come la Fiorentina finisce nel migliore dei modi, ovvero con una netta vittoria per 3-1.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus e Roma, Paratici fa lo scambio | Doppio ko!

La serata inizia subito in salita per la ‘Viola’, con l’espulsione del portiere Dragowski al minuto 17′ a causa di un’uscita fuori dall’area sconsiderata su Abraham. Vantaggio della Roma che arriva al minuto 26′ con Mkhitaryan, che su assist di Abraham insacca il gol dell’1-0 dopo la revisione del Var che convalida la rete. Nella ripresa Zaniolo riceve il secondo giallo e anche i giallorossi rimangono in dieci. Il pareggio arriva all’ora di gioco grazie all’inserimento di Milenkovic perso in area da Cristante. Dopo soli quattro minuti si scatena nuovamente Abraham, che mette al centro un pallone che Veretout deve solo spingere in porta. Gol del definitivo 3-1 che vede la doppietta del centrocampista francese, innescato benissimo dal subentrato Shomurodov. Dunque Roma illuminata dagli assist dei nuovi e dal solito Jordan Veretout, che riparte da dove aveva lasciato.

Roma-Fiorentina 3-1: tabellino e classifica

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout (87′ Bove); Zaniolo, Pellegrini (84′ Perez), Mkhitaryan (84′ El Shaarawy); Abraham (69′ Shomurodov). All. Mourinho

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti (84′ Saponara), Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura (74′ Benassi), Pulgar, Maleh (46′ Maleh); Callejon (19′ Terraciano), Vlahovic, Gonzalez (84′ Sottil). All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Inter 3, Sassuolo 3, Roma 3, Napoli 3, Lazio 3, Atalanta 3, Bologna 3, Juventus 1, Udinese 1, Cagliari 0, Fiorentina 0, Sampdoria 0, Spezia 0, Venezia 0, Salernitana 0, Verona 0, Torino 0, Empoli 0, Genoa 0