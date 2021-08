Calciomercato Inter, mossa Raiola e addio de Vrij | C'è lo scambio

L’Inter studia le possibili soluzioni sul calciomercato per non indebolire la rosa dopo l’addio di Lukaku. Un altro big potrebbe salutare con lo scambio

Il futuro dell’Inter si gioca sul calciomercato e sulle possibili soluzioni per i nerazzurri per migliorare la rosa o non indebolirla ulteriormente dopo l’addio di Romelu Lukaku. Ma, in questa fase, la Beneamata sembra più impegnata a non cedere agli attacchi per gli altri big presenti in rosa. Uno di questi potrebbe essere Stefan de Vrij. Il centrale olandese, infatti, secondo quanto riporta ‘elgoldigital’, potrebbe dire addio con Raiola che potrebbe portare all’Inter offerte congrue, da 50 milioni di euro.

Calciomercato Inter, de Vrij e un addio con scambio: occhi in Premier

La partenza dell’olandese potrebbe avvenire attraverso un importante scambio. Il centrale, infatti, potrebbe rientrare in un’operazione interessante in attacco. Gabriel Jesus sembra in uscita dal Manchester City e l’Inter ha bisogno di un attaccante. Allo stesso modo, Guardiola cerca un difensore vista la partenza di Laporte, sempre più probabile. De Vrij sbarcherebbe, quindi, in Premier con la regia di Raiola, ma l’Inter si consolerebbe con un profilo dal futuro e presente brillanti.