L’Inter va a caccia dell’attaccante per sostituire Romelu Lukaku ma non arrivano buone notizie per quanto riguarda Vlahovic

Potrebbe non essere Dusan Vlahovic il nuovo attaccante dell’Inter. Il giovane calciatore di proprietà della Fiorentina è nel mirino dei nerazzurri per il post Lukaku ma acquistarlo sembrerebbe essere tutt’altro che semplice, sia per il costo che ha dopo un’annata straordinaria con la maglia della Fiorentina che per la concorrenza in continuo aumento.

Calciomercato Inter, aumenta la concorrenza per Vlahovic

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, infatti, anche Arsenal e Atletico Madrid avrebbero messo gli occhi sull’attaccante serbo. La Fiorentina vorrebbe provare a non perderlo e per questo sarebbe pronta a sparare alto: i viola potrebbero farlo partire per non meno di 60 milioni di euro.

